Сын Алибасова не исключил версию об умышленном отравлении его отца

Сын продюсера Бари Алибасова допустил вероятность того, что его отца могли намеренно отравить на студии.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили», — цитирует его АГН «Москва».

Он добавил, что «на студии постоянно проходной двор», поскольку «заказывается огромное количество артистов».

По его словам, нужно, чтобы эту версию снял сам продюсер.

Алибасов-младший также добавил, что сейчас его отец находится не в совсем адекватном состоянии, но при этом не исключил, что тот может прийти в себя завтра.

Ранее сообщалось, что основатель группы «На-На» Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы, однако пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.

Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня. По словам его сына, артист нечаянно выпил средство для очистки труб, подумав, что это сок. Врачи диагностировали у Алибасова сильный ожог пищевода, желудка, а также дыхательных путей.

С 6 июня продюсер находился в состоянии медикаментозного сна.

Находясь в реанимации, Бари Алибасов 6 июня составил завещание, по которому всю недвижимость он оставлял своему сыну.