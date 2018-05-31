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Сын Алибасова не исключил версию об умышленном отравлении его отца

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Сын продюсера Бари Алибасова допустил вероятность того, что его отца могли намеренно отравить на студии.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили», — цитирует его АГН «Москва».

Он добавил, что «на студии постоянно проходной двор», поскольку «заказывается огромное количество артистов».

По его словам, нужно, чтобы эту версию снял сам продюсер.

Алибасов-младший также добавил, что сейчас его отец находится не в совсем адекватном состоянии, но при этом не исключил, что тот может прийти в себя завтра.

Ранее сообщалось, что основатель группы «На-На» Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы, однако пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.

Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня. По словам его сына, артист нечаянно выпил средство для очистки труб, подумав, что это сок. Врачи диагностировали у Алибасова сильный ожог пищевода, желудка, а также дыхательных путей.

С 6 июня продюсер находился в состоянии медикаментозного сна.

Находясь в реанимации, Бари Алибасов 6 июня составил завещание, по которому всю недвижимость он оставлял своему сыну.

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