В Нацбанке Украины ужаснулись последствиям дефолта

Заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала предложение украинских политиков и предпринимателей объявить дефолт по внешнему долгу страны, перечислив минусы такого решения экономических проблем.

«Представьте себе на минутку, что мы все в дефолте. Это значит, что наша страна в среднесрочной перспективе не может выйти на внешние заимствования. Это значит, что ни одна международная организация не протянет нам руку помощи. У нас остается дефицитный бюджет. Что с этим делать? Это только усугубляет проблему», — заявила Рожкова в интервью «Голосу Америки».



«Если мы эти пять лет строили репутацию страны, которая идет курсом реформ, стабилизирует у себя ситуацию — трудно, возможно где-то медленно, но мы строим рыночные отношения. Нам, как стране, крайне нужны инвестиции — не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке абсолютно теряет всякую репутацию», — добавила зампред Нацбанка.



Рожкова отметила, что даже сама дискуссия по поводу целесообразности дефолта нервирует зарубежных кредиторов Украины, «добавляет неопределенности» ее международному положению и сокращает возможности «как страны, которая сегодня нуждается в инвестициях и финансовой помощи».

Напомним, недавно вернувшийся на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию среди политиков и экономистов. К примеру, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что стране грозит «катастрофа» в случае объявления дефолта.

Нашлись и те, кому идея объявить дефолт по долгам кажется единственно верным выходом из долговой ямы. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал кредиторов Украины из Международного валютного фонда шарлатанами, которые разрушили экономику страны под видом финансовой помощи. Ранее Рабинович и сам предлагал объявить дефолт, предупреждая, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут на погашение процентов, а в итоге Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам огромную сумму — 117 миллиардов долларов.



Реагируя на общественную дискуссию, Владимир Зеленский назвал возможность объявления Украиной дефолта по внешним долгам слухами, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией.