Коломойский прописал Украине дефолт

Вернувший на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Это предложение прозвучало в комментарии Коломойского для газеты Financial Times.

«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины. Сколько раз Аргентина объявляла о дефолте? И что, они реструктурировали [свой долг]. Все в порядке», — сказал Коломойский.



Влиятельное американское издание при этом назвало олигарха «противоречивым сторонником» Владимира Зеленского, и отметило, что такие заявления наверняка вызовут тревогу «у западных покровителей Киева», несмотря на обещания нового президента придерживаться условий финансовой помощи Украине, то есть исправно платить по долгам.

В ответ на заявления Коломойского глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев предупредил о пагубных последствиях объявления дефолта для Украины. «Игорь Валерьевич — за дефолт! То, что это может быть 70—80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошел вниманием», — написал Арьев в Facebook.

Не осталось без внимания предложение Коломойского и в России. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, олигарх своими советами не помогает, а создает проблемы президенту Зеленскому. Вместе с тем, сенатор в комментарии RT признал, что если Украины продолжит наращивать долги то дефолт станет неизбежным.

Ранее ярко о госдолге Украины высказывался депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. В прошлом году он заявил о том, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут на погашение процентов по ранее выданным кредитам, и таким путем внешний долг постоянно растет без возможности погашения.

Рабинович подсчитал, что всего Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам 117 миллиардов долларов, и назвал заимствования «петлей и ловушкой». В качестве решения проблемы депутат предложил объявить дефолт, сославшись на опыт Греции, либо потребовать у кредиторов продолжительные налоговые каникулы сроком на 40−50 лет.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему при сохранении текущей схемы обслуживания внешнего долга Украине не расплатится со своими кредиторами никогда.