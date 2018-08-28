Зеленский открестился от дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам, которая вторую неделю бурно обсуждается в украинском обществе.

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — передает слова Зеленского его администрация в Twitter.



Открестился от идеи перестать платить по долгам Владимир Зеленский во время встречи с бывшим премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом, который ныне занимает пост вице-председателя Европейской комиссии и является еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога.

Напомним, недавно вернувшийся на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию среди политиков и экономистов. К примеру, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что стране грозит «катастрофа» в случае объявления дефолта.

Нашлись и те, кому идея объявить дефолт по долгам кажется единственно верным выходом из долговой ямы. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал кредиторов Украины из Международного валютного фонда шарлатанами, которые разрушили экономику страны под видом финансовой помощи. Ранее Рабинович и сам предлагал объявить дефолт, предупреждая, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут на погашение процентов, а в итоге Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам огромную сумму — 117 миллиардов долларов.

