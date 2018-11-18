Украине предрекли катастрофу в случае дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что стране грозит «катастрофа» в случае объявления дефолта по внешнему долгу.

По мнению экс-министра, в случае дефолта «граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений».

При этом действенных рецептов против «катастрофы» Суслов не предложил, и признал условия кредитования со стороны Международного валютного фонда крайне тяжелыми. «Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, недавно вернувший на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию в украинском обществе.

Нашлись и те, кому идея объявить дефолт по долгам кажется единственно верным выходом из долговой ямы. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал кредиторов Украины из Международного валютного фонда шарлатанами, которые разрушили экономику страны под видом финансовой помощи. Ранее Рабинович и сам предлагал объявить дефолт, предупреждая, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут только на погашение процентов. Рабинович подсчитал, что всего Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам 117 миллиардов долларов, и назвал заимствования ловушкой.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему при сохранении текущей схемы обслуживания внешнего долга Украине не расплатиться со своими кредиторами никогда.