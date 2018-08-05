найти ×
   
  • USD
    64.61
  • EUR
    72.32
СохранитьСохранено0
×

10915

Депутат Рады назвал шарлатанами кредиторов Украины из МВФ

Small f78f8d6c11
© TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko

© TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал кредиторов Украины из Международного валютного фонда шарлатанами, которые разрушили экономику страны под видом финансовой помощи.

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Так депутат прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт, чтобы не выплачивать долги МВФ. В отличие от Коломойского, Рабинович призвал не спешить с дефолтом, поскольку обрушение курса гривны может оказаться шоком для рядовых граждан.

«Я думаю, что гривна будет за 200, я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — задался вопросом депутат.

Напомним, накануне вернувший на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию в украинском обществе.

В прошлом году Рабинович заявлял, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут на погашение процентов по ранее выданным кредитам и, таким образом, внешний долг постоянно растет без возможности погашения. Рабинович подсчитал, что всего Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам 117 миллиардов долларов, и назвал заимствования «петлей и ловушкой». В качестве решения проблемы депутат предложил объявить дефолт либо потребовать у кредиторов продолжительные налоговые каникулы сроком на 40—50 лет.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему при сохранении текущей схемы обслуживания внешнего долга Украине не расплатиться со своими кредиторами никогда.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
19062603читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
171438318читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033565читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

84025042читать позжечитаю позже