Депутат Рады назвал шарлатанами кредиторов Украины из МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал кредиторов Украины из Международного валютного фонда шарлатанами, которые разрушили экономику страны под видом финансовой помощи.

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».



Так депутат прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт, чтобы не выплачивать долги МВФ. В отличие от Коломойского, Рабинович призвал не спешить с дефолтом, поскольку обрушение курса гривны может оказаться шоком для рядовых граждан.



«Я думаю, что гривна будет за 200, я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — задался вопросом депутат.

Напомним, накануне вернувший на Украину после вынужденной эмиграции олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому решить проблему внешнего долга страны путем объявления дефолта. Хотя при этом Коломойский сослался на успешный опыт Греции и Аргентины, предложенная мера вызвала резкую реакцию в украинском обществе.

В прошлом году Рабинович заявлял, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, поскольку новые кредиты от МВФ идут на погашение процентов по ранее выданным кредитам и, таким образом, внешний долг постоянно растет без возможности погашения. Рабинович подсчитал, что всего Киев будет вынужден заплатить зарубежным кредиторам 117 миллиардов долларов, и назвал заимствования «петлей и ловушкой». В качестве решения проблемы депутат предложил объявить дефолт либо потребовать у кредиторов продолжительные налоговые каникулы сроком на 40—50 лет.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему при сохранении текущей схемы обслуживания внешнего долга Украине не расплатиться со своими кредиторами никогда.