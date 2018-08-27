Супруга Алибасова подаст в суд на производителя средства для чистки труб

Лидия Федосеева-Шукшина, жена музыкального продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова, намерена подать в суд на производителя средства для чистки труб «Крот».

Как сообщил пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин, ответчиком по иску будет ООО «АМС Медиа», производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы».

«Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», — цитирует Горжанкина ФАН.

Близкие Алибасова убеждены в том, что именно на производителе «Крота» лежит вина за то, что Бари Каримович случайно выпил это средство, перепутав его с йогуртом.

По словам Горжанкина, Алибасов плохо видит, и он был без очков в тот момент, когда по ошибке выпил химическое средство.

Пресс-секретарь добавил, что исковое заявление будет подано после того, как определят сумму компенсации ущерба здоровью Бари Каримовича.

Близкие Алибасова надеются с помощью иска уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей, приводит агентство слова юриста.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, который вызвал Алибасову скорую после звонка артиста и тут же приехал к нему домой, подтвердил, что бутылка с «Кротом» внешне очень похожа на питьевой йогурт. Кроме того, по его словам, эта жидкость не имеет сильного химического запаха, а на крышке бутылки нет дополнительного фиксатора.

Моцарь предполагает, что Алибасов просто перепутал «Крот» с молочным продуктом, поскольку иногда употребляет питьевой йогурт.

По данным издания, продюсер, получивший сильные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей, сейчас находится в больнице в состоянии медикаментозного сна.

Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня. Как сообщил его сын, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок.

По состоянию на 5 июня продюсер находился в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.

Кроме того, стало известно, что, находясь в реанимации, Алибасов составил и подписал в четверг, 6 июня, новое завещание.

Позже о состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач.