Виноваты «внучки»: Садальский выдвинул свою версию отравления Алибасова

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.

Неординарной догадкой артист поделился с подписчиками своего аккаунта в Instagram.

Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосеевой-Шукшиной), Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку, чтобы им пусто было, — написал Садальский.

Завершая свою мысль, автор экстравагантной гипотезы пожелал «бывшему другу» скорейшего выздоровления, пообещав «еще повоевать» с Алибасовым после его поправки.

Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня.

Как сообщалось ранее, неприятный инцидент произошел на студии, где Алибасов якобы по ошибке выпил химикаты для прочистки труб, приняв их за сок.

По состоянию на 5 июня он находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивают его текущее состояние как тяжелое.

Станислав Садальский — не единственный сторонник версии спланированного отравления Алибасова. Чуть ранее в весьма схожем ключе высказался участник группы «На-На» Владимир Политов, назвавший ситуацию вокруг своего руководителя «загадкой».