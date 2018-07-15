Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о смерти продюсера не соответствуют действительности, сообщает телеканал «360».

Горжанкин добавил, что не знает, кто распускает такие слухи.

Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой, — заявил пресс-секретарь телеканалу.

Горжанкин подчеркнул, что в четверг, 6 июня, выпустит заявление о состоянии здоровья Алибасова.

Писатель Сергей Минаев, одним из первых сообщивший о смерти музыкального продюсера, принес извинения за ложную информацию.

По его словам, он увидел несколько сообщений о смерти Алибасова в соцсети и тоже написал об этом в своем паблике.

Напомним, об отравлении бессменного продюсера легендарной группы «На-На» стало известно вечером 4 июня. Как сообщалось ранее, неприятный инцидент произошел на студии, где Алибасов якобы по ошибке выпил химикаты для прочистки труб, приняв их за сок.

По состоянию на 5 июня он находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики оценивают его текущее состояние как тяжелое.

Актер Станислав Садальский предположил, что причиной отравления продюсера Бари Алибасова может оказаться злой умысел двух родственниц его нынешней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной: внучки — Анны Трегубенко, а также Фрейи Зильбер — матери правнука актрисы.

