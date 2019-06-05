Суд арестовал предполагаемого убийцу спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал уроженца Армении Сергея Ходжояна, предположительно нанесшего смертельное ранение бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, сообщает телеканал «360».

Подозреваемый в совершении преступления будет находиться под стражей до второго августа.

Представитель следствия во время судебного заявил, что Ходжоян не признал свою вину и, соответственно, может скрыться, поэтому его необходимо содержать под стражей.

Подозреваемый заявил в суде, что не способен на убийство.

Я данное преступление не совершал. Я не способен на такое. Все свалилось на меня. Я подошел к нему помочь, — приводит телеканал слова Ходжояна.

41-летний Сергей Ходжоян официально считается безработным. В суде он рассказал, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей, отмечаеи газета «Новые Известия».



Ранее в среду, как сообщал «Ридус», суд арестовал другого фигуранта дела об убийстве Белянкина, гражданина Армении Нарека Степаняна, являющегося барменов в пивной «Бирхаус», около которой произошло преступление.

Напомним, 1 июня около 23:30 на парковке в подмосковном Путилково был убит ножом в сердце молодой человек, который попытался защитить незнакомого ему мужчину от толпы пьяных людей.

Убитым оказался воевавший в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин.

Отец погибшего Алексей заявил о том, что подозреваемые в убийстве его сына покинули Россию и скрылись на территории Армении.