Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ
- 05 июня 2019, 19:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Суд арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, фигуранта дела об убийстве в Подмосковье спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС.
Степаняна обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Следователь во время судебного заседания заявил, что вина Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и рядом вещественных доказательствам.
Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа, — приводит агентство слова судьи, огласившего постановление.
Вину Степанян не признал, отмечает телеканал «360».
Ожидается, что в среду суд также рассмотрит ходатайства следствия в отношении двух других фигурантов дела.
Ранее следователи установили личность мужчины, который нанес смертельное ранение Белянкину. В настоящий момент он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщал «Ридус», Нарек Степанян, 1992 года рождения, работал барменом в «БирХаусе», около которого произошло убийство.
Двое других подозреваемых — экономист из Москвы Сурен Маркосян 1978 года рождения и безработный Сергей Ходжаев 1977 года рождения.
Напомним, 1 июня около 23:30 на парковке в подмосковном Путилково был убит ножом в сердце молодой человек, который попытался защитить незнакомого ему мужчину от толпы пьяных людей.
Убитым оказался воевавший в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин.
Отец погибшего Алексей заявил о том, что подозреваемые в убийстве его сына покинули Россию и скрылись на территории Армении.
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