Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ

Суд арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, фигуранта дела об убийстве в Подмосковье спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС.

Степаняна обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следователь во время судебного заседания заявил, что вина Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и рядом вещественных доказательствам.

Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа, — приводит агентство слова судьи, огласившего постановление.

Вину Степанян не признал, отмечает телеканал «360».

Ожидается, что в среду суд также рассмотрит ходатайства следствия в отношении двух других фигурантов дела.

Ранее следователи установили личность мужчины, который нанес смертельное ранение Белянкину. В настоящий момент он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщал «Ридус», Нарек Степанян, 1992 года рождения, работал барменом в «БирХаусе», около которого произошло убийство.

Двое других подозреваемых — экономист из Москвы Сурен Маркосян 1978 года рождения и безработный Сергей Ходжаев 1977 года рождения.

Напомним, 1 июня около 23:30 на парковке в подмосковном Путилково был убит ножом в сердце молодой человек, который попытался защитить незнакомого ему мужчину от толпы пьяных людей.

Убитым оказался воевавший в Сирии ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин.

Отец погибшего Алексей заявил о том, что подозреваемые в убийстве его сына покинули Россию и скрылись на территории Армении.