Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению

Отец погибшего в уличной драке в Подмосковье ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина Алексей заявил о том, что подозреваемые в убийстве его сына покинули Россию и скрылись на территории Армении.

«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил РБК Алексей Белянкин.

По информации телеканала РЕН ТВ, подозреваемым в убийстве Никиты нанес шашлычник по имени Григор Оганян — владелец одного из подмосковных баров. Пользователи соцсетей разыскали фотографии этого заведения, а также видеоролик, на котором зафиксирован конфликт с угрозами.

Источники ТАСС опровергли информацию Алексея Белянкина о задержании подозреваемого в убийстве, но подтвердили, что в Следственном уже установили участников драки.

По рассказам свидетелей, в избиении Никиты участвовала группа лиц общим числом около десяти человек, их местонахождение предстоит выяснить следствию. По факту убийства спецназовца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился Никита, по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК в кратчайшие сроки найти всех причастных к убийству.

Накануне в Путилково у дома № 3 на Новотушинской улице собрались соседи и знакомые Никиты, чтобы минутой молчания почтить его память, а в социальных сетях развернулось бурное обсуждение трагедии. Глава Федерального агентства по национальностям России Игорь Баринов заявил РИА Новости, что призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни и вражды на фоне убийства спецназовца недопустимы. «У убийц нет ни гражданства, ни национальности. Они — преступники. Поэтому и тот, кого уже задержали, и те, которых установили и объявили в розыск, должны понести уголовную ответственность», — заявил он.

В Кремле комментировать убийство спецназовца отказались. «Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.



Напомним, ветеран боевых действий в Сирии, ефрейтор спецназа ГРУ Минобороны РФ Никита Белянкин погиб в подмосковном Путилково, заступившись за незнакомца. Он не смог пройти мимо группы пьяных людей, собиравшихся зарезать человека. Убийство произошло 1 июня около 23:30 на парковке между третьим и четвертым домом по Новотушинской улице. По словам друга Никиты Белянкина, он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы прекратить расправу, однако это только разозлило преступников. Сразу несколько человек набросились на Никиту, повалили его на землю и пырнули ножом. Вскоре в СМИ было опубликовано видео с места драки, снятое камерой наблюдения.