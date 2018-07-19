Зарезанный в Путилково кавказцами парень оказался спецназовцем из Сирии

Убитый ударом ножа в сердце во время драки с кавказцами в подмосковном Путилково 35-летний мужчина оказался бывшим спецназовцем в звании ефрейтора ГРУ с боевым опытом в Сирии. СМИ назвали его имя — Никита Белянкин.

«Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин, который погиб в массовой драке на севере Москвы накануне, принимал участие в освобождении сирийского города Алеппо от террористов», — сообщает «Лайф».

Белянкин бывал в командировках в Сирии. По словам друзей Никиты, он «не мог пройти мимо несправедливости и остаться в стороне, если обижают слабого».



Накануне появилась информация, что в Путилково от полученного в драке с десятком кавказцев ножевого ранения скончался молодой мужчина, заступившийся за незнакомца. Молодой человек не смог пройти мимо группы пьяных людей, собиравшихся зарезать незнакомого ему человека. Убийство произошло 1 июня около 23:30 на парковке между третьим и четвертым домами по улице Новотушинская.

По словам друга Никиты Белянкин, он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы прекратить расправу, однако это только разозлило кавказцев. Сразу несколько человек набросились на Никиту, повалили его на землю и пырнули ножом. Вскоре телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места драки, снятое камерой наблюдения.

Мужчина, которого ценой своей жизни защитил Белянкин, находится в реанимации с ножевым ранением в область печени. Свидетелями преступления стали сразу несколько человек, полиция ведет розыск убийц.

