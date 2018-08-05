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Вступившегося за незнакомца мужчину убили в Подмосковье

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В подмосковном Путилково молодой человек не смог пройти мимо толпы пьяных людей, собиравшихся зарезать незнакомого ему мужчину.

Вступившись за него, Никита Белянкин был убит.

Убийство произошло 1 июня около 23:30 на парковке между третьим и четвертым домами по улице Новотушинская, сообщает «360».

По словам друга погибшего Ивана Шуханова, Никита достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы спасти жизнь незнакомцу. Однако это только разозлило разъяренную толпу. Несколько человек набросились на Никиту и повалили его на землю.

«Он все это время отстреливался от них, но его ударили ножом прямо в сердце», — рассказал телеканалу Шуханов.

Он добавил, что мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.

Шуханов также отметил, что все произошло на глазах у девушек, которые были вместе с погибшим и пострадавшим.

В настоящее ведется розыск людей, причастных к убийству.

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