Кот-акробат сделал сальто назад и заинтересовал соцсети

«Мой кот любит спонтанно делать полные сальто», — видеозапись с таким заголовком появилась на развлекательном портале Reddit и тут же стала популярной. Пост набрал почти 8 тысяч лайков и свыше сотни комментариев от заинтригованных пользователей.
Пользователи восхитились акробатическими этюдами котика и выдвинули массу предположений, почему животное может так себя вести.
Это кот-ниндзя!
Скорее всего она пукнула и испугалась.
Или посмотрела на свой хвост и ей показалось, что это огурец))
Кажется, ваш кот одержим демонами.
Или блохами.
Ждём ветеринара Reddit, который объяснит, что у кошки миксоматоз или что-то вроде того.
Ветеринар здесь — кошка определенно имеет синдром Crazy Cat (сумасшедшая кошка).
Паранормальное явление 159. Вселенная кошек.
Жаль, что у меня нет такой энергии, когда я встаю с кровати.
Она был рожден с этой суперспособностью!
Кошка-паркурщица.
Если бы я мог спонтанно делать сальто назад, я бы тоже постоянно это делал!
Что касается других талантливых котов, недавно «Ридус» писал, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.
А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это, несмотря на то, что у него лапки!
Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.
И совсем поразительна история пушистого, который доказал, что у котов действительно 9 жизней. Хозяин похоронил питомца и оплакал, а тот на утро вернулся домой живой.
Комментарии (0)