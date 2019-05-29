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Кот-акробат сделал сальто назад и заинтересовал соцсети

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  • 29 мая 2019, 19:00Анна Лаврова,
  • журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

«Мой кот любит спонтанно делать полные сальто», — видеозапись с таким заголовком появилась на развлекательном портале Reddit и тут же стала популярной. Пост набрал почти 8 тысяч лайков и свыше сотни комментариев от заинтригованных пользователей.

via Gfycat

Пользователи восхитились акробатическими этюдами котика и выдвинули массу предположений, почему животное может так себя вести.

Это кот-ниндзя!
Скорее всего она пукнула и испугалась.
Или посмотрела на свой хвост и ей показалось, что это огурец))
Кажется, ваш кот одержим демонами.
Или блохами.
Ждём ветеринара Reddit, который объяснит, что у кошки миксоматоз или что-то вроде того.
Ветеринар здесь — кошка определенно имеет синдром Crazy Cat (сумасшедшая кошка).
Паранормальное явление 159. Вселенная кошек.
Жаль, что у меня нет такой энергии, когда я встаю с кровати.
Она был рожден с этой суперспособностью!
Кошка-паркурщица.
Если бы я мог спонтанно делать сальто назад, я бы тоже постоянно это делал!

Что касается других талантливых котов, недавно «Ридус» писал, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это, несмотря на то, что у него лапки!

Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.

И совсем поразительна история пушистого, который доказал, что у котов действительно 9 жизней. Хозяин похоронил питомца и оплакал, а тот на утро вернулся домой живой.

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