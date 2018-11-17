Хозяин похоронил и оплакал кота, а тот утром вернулся домой

С американцем из города Бей-Сити, штат Мичиган, произошла ужасная история. Натан Сонорас (Nathan Sonoras) ехал на машине к своей девушке, как вдруг увидел на дороге чёрное пятно. Сначала парень подумал, что это брошенная одежда, но подъехав ближе, он увидел, что это мёртвый кот. А ещё секунду спустя Сонорас понял, что это его собственный кот по кличке Локи (Loki): тот же чёрный окрас, тот же закрученный хвост и тот же боевой шрам на ухе. Горю парня не было предела.

«Я приютил этого кота три года назад, и он стал мне настоящим другом. Но, как любой уличный кот, Локи был очень свободолюбивым, он не мог постоянно сидеть дома, рвался на улицу, и я стал регулярно выпускать его, хоть и беспокоился, что это может быть опасно», — рассказал американец порталу The Dodo.

Натан забрал с дороги мёртвого кота и повёз его к своей девушке, чтобы достойно похоронить любимого питомца.

Мы решили закопать Локи рядом с домом, выкопали небольшую могилу и провели там почти час, вспоминали истории из жизни котика, делились хорошими мыслями. Я пытался мыслить позитивно, но моё сердце было разбито — вспоминает Натан.

После похорон, пара оплакала кота дома у Натана. А наутро к парню заехал его отец, которому сын рассказал о смерти питомца. Однако его душераздирающий рассказ прервало чьё-то громкое «Мяу».

Мы все обернулись и увидели Локи, он просто зашёл в дом, как ни в чём не бывало. Я был в шоке! Я не мог поверить своим глазам. Я стоял и повторял одно и то же: «Что происходит? Я ведь вчера похоронил этого кота».

Натан сделал вывод, что он закопал чьего-то чужого кота и сказал, что попробует найти его хозяев, чтобы они смогли проститься с питомцем. Однако в то же время парень не может скрыть изумления от того, как сильно тот мёртвый кот был похож на его Локи и допускает мысль, что в этой истории не обошлось без мистики, ведь не зря его чёрный кот носит имя бога, который, как гласят легенды, мог менять свой облик.

В ближайшее время Сонорас собирается поставить своему котику микрочип, чтобы не допустить впредь подобной ситуации. Ведь свободолюбивый Локи продолжает регулярно убегать на уличные прогулки, а его хозяину остаётся только ждать и надеяться на удачу своего мистического кота и его девять жизней.