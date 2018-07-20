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Прекратился пожар на втором танкере, горевшем более месяца около Крыма

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© МЧС РФ/ТАСС

Прекратился пожар на втором иностранном танкере «Маэстро» — одном из двух иностранных судов, загоревшихся более месяца назад в Черном море рядом с Керченским проливом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Рядом с танкерами в настоящее время находится судно ведомства, обеспечивающее их безопасность.

По словам собеседника агентства, горение прекратилось в воскресенье, 3 марта, около 18:50.

«Это был последний очаг», — сказал представитель пресс-службы. Он добавил, что в ведомстве сейчас ждут дальнейших решений от судовладельцев.

Как писал «Ридус», в пятницу, 1 марта, было прекращено горение на другом иностранном танкере — «Канди».

Находившиеся на стоянке в нейтральных водах недалеко от Крыма танкеры под флагами Танзании, перевозившие сжиженный газ, загорелись 21 января. По предварительной информации, причиной пожара могла стать передача топлива с борта на борт, осуществленная с нарушением правил безопасности.

Спасателям удалось эвакуировать 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», тела еще 10 моряков были обнаружены в воде без признаков жизни.

Через два дня горящие танкеры «Канди» и «Маэстро» вошли в российские территориальные воды.

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