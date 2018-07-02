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Горящие в Черном море танкеры вошли в российскую акваторию

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Танкеры «Канди» и «Маэстро», второй день подряд терпящие бедствие в акватории Черного моря, вошли в российские территориальные воды. Об этом в среду сообщили в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

По информации агентства «Интерфакс», дрейфующие газоналивные суда находятся в 12-мильной зоне российских территориальных вод, продолжая медленно смещаться в стороны крымского мыса Такиль.

Примерная скорость дрейфа составляет около половины узла (примерно 1 километр в час — прим. «Ридуса»).

Напомним, находившиеся на стоянке в нейтральных водах танкеры, перевозившие сжиженный газ под флагом Танзании, загорелись в понедельник, 21 января. По предварительной информации, причиной пожара могла стать передача топлива с борта на борт, осуществленная с нарушением правил безопасности.

Как сообщалось ранее, спасателям удалось эвакуировать 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», тела еще 10 моряков были обнаружены в воде без признаков жизни.

На данный момент неизвестной остается судьба еще 10 членов команд.

Во вторник вылетевший на поиски вертолет МЧС России не обнаружил следы их присутствия в акватории Черного моря.

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Комментарии (1)

  • Small a7e8db0414
    Про Хожийсегодня, 22:24

    Сказали, что потушить невозможно, сами успокоятся, когда все топливо выгорит. В таком случае не лучше взорвать или стрельнуть снарядом, чтоб утонули и не рисковать обстоятельствами? Ведь людей на судах уже нет.

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