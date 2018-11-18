Потушен пожар на одном из горевших с января танкеров в Черном море
- 01 марта 2019, 08:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На одном из двух иностранных танкеров, находящихся около побережья Крыма, полностью прекращено горение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Ранее в ведомстве пояснили, что танкеры можно будет начать транспортировать только после полного выгорания топлива и обследования судов.
Отмечается, что прекращено горение на танкере «Канди». Прибывшие на место сотрудники судовладельца перекрыли на судне вентиль — соответственно, было прекращено поступление газа.
По словам собеседника агентства, на втором танкере «Маэстро» «еще есть один небольшой очаг».
Находившиеся на стоянке в нейтральных водах недалеко от Крыма танкеры под флагами Танзании, перевозившие сжиженный газ, загорелись 21 января. По предварительной информации, причиной пожара могла стать передача топлива с борта на борт, осуществленная с нарушением правил безопасности.
Спасателям удалось эвакуировать 12 членов экипажей «Канди» и «Маэстро», тела еще 10 моряков были обнаружены в воде без признаков жизни.
Через два дня горящие танкеры «Канди» и «Маэстро» вошли в российские территориальные воды.
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