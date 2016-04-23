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В Керченском проливе загорелись два судна

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В районе Керченского пролива горят два судна, следующие под флагом Танзании — «Кандий» и «Маэстро», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По данным ведомства, на одном из кораблей произошел взрыв.

«Потом огонь перекинулся на другое судно», — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, к горящим кораблям, один из которых является газовозом, подходит спасательный буксир.

В Росморречфлоте также сообщили агентству, что на борту «Кандия» находились 17 человек: девять граждан Турции и восемь граждан Индии. На борту «Маэстро» находились 14 человек: семь граждан Турции и семь — Индии.

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