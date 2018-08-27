При пожаре на судах в Керченском проливе погибли 10 человек

В результате пожара, произошедшего на двух судах в районе Керченского пролива, погибли как минимум девять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росморречфлота.

«Спасено 14 человек, еще 10 извлечены без признаков жизни. Судьба семи моряков остается неизвестной», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что «не получили сигнала ни от одного из двух капитанов». «По предварительным данным, люди прыгали за борт», — сказал собеседник агентства.

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна, следующие под флагом Танзании — «Кандий» и «Маэстро». На одном из кораблей произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.



По данным Росморречфлота, на обоих судах находись граждане Турции и Индии.