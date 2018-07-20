Капитан «Норда» рассказал, как ему удалось покинуть Украину

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал, как ему удалось покинуть территорию Украины.

По его словам, из Мелитополя, где он жил у родственников, «на пересадках» добрался до границы и вернулся в Крым через пункт пропуска «Чаплынка» по российскому паспорту.

Капитан сообщил в беседе с телеканалом «Россия 24», что на Украине за его передвижениями не было официального контроля.

Кроме того, суд снял с него ограничение по запрету выезда на территорию Крыма, а при пересечении границы он показал пограничникам подтверждающий это документ.

Ранее адвокат капитана сообщил, что Горбенко не находился под подпиской о невыезде и де-юре имел право покинуть территорию Украины.

Моряк рассказал телеканалу, что на Украине ему предлагали признать вину, получить украинское гражданство и вернуться домой с условным сроком, однако он не считает себя виновным.

В понедельник, 11 февраля, стало известно, что Владимир Горбенко вернулся в Крым. По словам его матери, он просил не задавать никаких вопросов.

В конце января появилась информация, что капитан «Норда», удерживаемый на территории Украины, пропал без вести. Спустя два дня Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту предполагаемого убийства пропавшего капитана.

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Капитана судна обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

30 октября семерых членов экипажа «Норд» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма. Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе.