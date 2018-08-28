Пропал удерживаемый на Украине капитан «Норда»

Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на территории Украины под подпиской о невыезде, пропал без вести.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Максим Могильницкий.

Он ссылается на родственников моряка, которые рассказали о том, что в минувшую субботу около полудня Владимир вышел из дома, и никто его с тех пор не видел. Уже двое суток он не выходит на связь с родными и адвокатами.

Могильницкий напомнил, что в апреле прошлого года сотрудники СБУ похитили Горбенко прямо с корабля «Норд», задержанного в порту Мариуполя.

«Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», — добавил адвокат.

Как известно, 25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Капитана судна обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семерых членов экипажа «Норд» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма.

Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе.

