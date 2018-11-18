Капитан «Норда» не находился под подпиской о невыезде

Пропавший капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко не находился под подпиской о невыезде и де-юре имел право покинуть территорию Украины. Об этом в четверг сообщил защищающий интересы российского моряка адвокат Максим Могильницкий.

У Владимира не было никаких ограничений на передвижение, как по территории Украины, так и за ее пределами. Мера пресечения в отношении Горбенко не применялась. А срок действия той, что была в виде выполнения обязательств, истек еще шестого июня минувшего года. Обосновать её продление прокурорам так и не удалось, — написал юрист на своей странице в Facebook.

По словам Могильницкого, его клиент имел все законные основания покинуть территорию Украины, где его обвиняют в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Тем не менее, адвокат признал, что версия с тайным отъездом моряка в другую страну маловероятна, поскольку украинские пограничники имеют распоряжение не выпускать обвиняемого.

Владимир Горбенко — свободный человек. Преступлений он не совершал и не осужден. Единственным препятствием, не позволявшим ему вернуться к семье, являются „флажки“, выставленные СБУ на границе. Иными словами, его просто не выпустили бы из Украины, — резюмировал юрист.

Комментируя ситуацию с недавней пропажей своего подзащитного, Максим Могильницкий обратил внимание на молчаливое бездействие официальных властей и полиции. Юрист в очередной раз напомнил, что, начиная с момента задержания, на Владимира Горбенко оказывалось беспрецедентное давление со стороны СМИ, радикальных организаций и силовиков.

О результатах проведения каких-либо поисковых операций силовики не информируют. Нас, по каким-то неведомым причинам, предпочитают держать в неведении. Это, прямо скажем, настораживает. Тем более, что Горбенко с момента задержания судна и до самого исчезновения находился под колоссальным давлением со стороны СБУ и Прокуратуры АРК, — заявил Могильницкий.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд», ходившее под флагом России, было задержано украинскими пограничниками 25 марта прошлого года. Его капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию.

Согласно законодательству Украины, максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, может достигать 5 лет лишения свободы.

30 октября семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма.

При этом, сам Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе, где его в последний раз видели в минувшую субботу, 26 января. После этого капитан перестал выходить на связь и до сих пор не появился дома.

Накануне Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту его предполагаемого убийства.

