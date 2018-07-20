Украинская полиция возбудила уголовное дело после пропажи капитана «Норда»

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту предполагаемого убийства пропавшего капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сегодня, 30 января, сообщает агентство УНН со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Такую информацию в беседе с украинским изданием «theБабел» подтвердил и адвокат Горбенко Александр Руденко. Юрист уточнил, что возбуждение уголовных дел по статье «Убийство» после пропажи человека является нормальной практикой правоохранителей.

Как сообщалось ранее, последний раз пропавшего моряка, находившегося на Украине под подпиской о невыезде, видели в субботу, 26 января. В тот день, по словам его родственников, Горбенко вышел из дома в неизвестном направлении и вскоре перестал отвечать на звонки.

Александр Руденко уточнил, что его последний телефонный разговор с подзащитным состоялся за день до пропажи, 25 января.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд», ходившее под флагом России, было задержано украинскими пограничниками 25 марта прошлого года.

Его капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Согласно законодательству Украины, максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, может достигать 5 лет лишения свободы.

30 октября семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма.

При этом сам Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе.