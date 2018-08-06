Капитан судна «Норд» вернулся в Крым
- 11 февраля 2019, 10:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся в Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать моряка Евгению Горбенко.
По словам женщины, ее сын выглядит хорошо: «Вернулся еще в субботу. Чувствует себе нормально».
Владимир Горбенко просил не задавать никаких вопросов, отметила женщина в беседе с агентством: «Говорит, что его никто не обижал. Теперь наши страдания и переживания позади».
В конце января появилась информация, что капитан «Норда», удерживаемый на территории Украины под подпиской о невыезде, пропал без вести.
Спустя два дня Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту предполагаемого убийства пропавшего капитана.
25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Капитана судна обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.
30 октября семерых членов экипажа «Норд» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма. Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе.
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