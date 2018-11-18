Внук Башмета пожелал, чтобы в пожаре на Никитском сгорела его скрипка

После пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре в центре Москвы 12-летний внук знаменитого дирижера Юрия Башмета отправил своему другу аудиосообщение, в котором прокомментировал произошедшее.

«Дай бог, чтобы скрипка сгорела», — высказал он, в частности, такое пожелание.

В сообщении, опубликованном пабликом Mash, мальчик рассказал о том, что выбежал на улицу в пижаме. Закашлявшись, он также добавил, что вся улица в дыму.

В своей спутанной речи внук Башмета упомянул и о коротком замыкании, и о взорванной комнате, которая оказалась не его.

Mash же в итоге выяснил, что скрипка действительно сгорела.

В одном из интервью Ксения Башмет призналась, что ее сын Грант учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории Чайковского по классу скрипки, но при этом мечтает стать футболистом.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 4 февраля, в центре Москвы в 800 метрах от Кремля произошел крупный пожар в жилом доме 1914 года постройки по адресу Никитский бульвар, 12. В этом доме находятся квартиры Ингеборги Дапкунайте, Любови Казарновской и других звезд.



По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 05:09. Бойцы МЧС спасли из горящего дома 42 человека, включая восемь детей.

В результате трагедии погибли семь человек. Позднее был опубликован список погибших.



Комментируя появившуюся информацию о том, что пожар мог начаться с квартиры, где последние несколько лет проживала 38-летняя дочь Юрия Башмета Ксения, художник Никас Сафронов предложил не спешить с выводами и обвинениями. Он также отметил, что коммуникации пострадавшего дома находились не в лучшем состоянии.