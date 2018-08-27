Никас Сафронов назвал свою версию причины пожара на Никитском

Художник Никас Сафронов прокомментировал страшный пожар, произошедший минувшей ночью в доме на Никитском бульваре в Москве. Ранее издание kp.ru писало, что артист мог проживать в пострадавшем от огня строении.

Мне звонят люди, огромное количество, но это ко мне не имеет отношения. Там живет мой брат, и не в этом доме, а напротив. С ним тоже все в порядке. Он видел пожар, — заявил художник «Ридусу».

Тем не менее, по словам Никаса Сафронова, признаки пожара он обнаружил накануне ночью, вернувшись к себе в мастерскую. Она располагается в нескольких сотнях метров от горевшего здания на Никитском.

Вернувшись в мастерскую около 4 утра, почувствовал запах дыма. Я проверил все квартиры, спустился вниз, вышел на улицу — осмотрел дом — все с домом нормально моим. Дым был, но я обошел дом и лег спать. А когда проснулся около 12, огромное количество людей написало мне письма сочувствия, соболезнования, с желанием помочь. Я подумал, что меня все-таки любят, знают и переживают, — рассказал собеседник издания.

Комментируя появившуюся информацию о том, что пожар мог начаться с квартиры, где последние несколько лет проживала 38-летняя дочь Юрия Башмета Ксения, художник предложил не спешить с выводами и обвинениями.

Никас Сафронов также отметил, что коммуникации пострадавшего дома находились не в лучшем состоянии.

Перепланировка здесь не имеет отношения, просто люди всегда пытаются найти виноватых. Я уверен, что его дочь не виновата в этой истории, и вообще все это не имеет отношения к Башмету, потому что там были старые перегородки и старая проводка, которую не меняли с 30-х годов. Было замыкание. При чем здесь ремонт? Должна же была быть искра. Я думаю, что все это пытаются свалить на каких-то людей известных, — резюмировал Сафронов.

Напомним, пожар в историческом здании 1914—1916 годов постройки начался в понедельник после полуночи. Прибывшим на место специалистам МЧС удалось потушить огонь лишь четыре часа спустя.

По последним данным, жертвами инцидента стали семь человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.