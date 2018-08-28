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При пожаре в «доме знаменитостей» в Москве погибли 4 человека

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© social media

В центре Москвы в 800 метрах от Кремля произошел крупный пожар в жилом доме 1914 года постройки по адресу Никитский бульвар, 12. В результате ЧП погибли четыре человека.

«На данный момент известно о четверых погибших в результате пожара на Никитском бульваре», — заявил Агентству городских новостей «Москва» дежурный пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В результате пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажом. Бойцам МЧС удалось спасти из горящего дома 42 человека, включая восемь детей.

По данным телеканала РЕН ТВ, в этом здании находятся квартиры Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте и других звезд. Дом дореволюционной постройки первоначально предназначался для служащих Московской конторы Государственного банка, а в советское время в нем проживали представители научно-технической и творческой элиты.

Напомним, на днях в Москве случился пожар в другом «звездном» здании — складском помещении байк-клуба «Ночных волков» Sexton.

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