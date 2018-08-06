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Опубликован список погибших при пожаре в центре Москвы

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Опубликован предварительный список жертв при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли семь человек.

В числе погибших указаны Шакурова Галия Рашидовна 1982 г. р., Шакурова Елена Валерьевна 1962 г. р., Первякова Елизавета Олеговна, Сыроватский Вадим Эдуардович 1994 г. р., Нагорная Алла Ивановна 1936 г. р., Сыроватская Наталья Владимировна 1974 г. р.

Судьба еще одного мальчика по фамилии Шакуров 2013 г. р. остается неизвестной, он числится пропавшим без вести, пишет газета «Известия».

В ночь на понедельник, 4 февраля, в центре Москвы в 800 метрах от Кремля произошел крупный пожар в жилом доме 1914 года постройки по адресу Никитский бульвар, 12. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 05:09.

В результате пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажом. Бойцам МЧС удалось спасти из горящего дома 42 человека, включая восемь детей. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

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