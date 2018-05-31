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Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

До шести человек увеличилось число погибших во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре.

По предварительным данным, один из них — несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Специалисты к настоящему времени завершили разбор завалов на месте пожара, сообщил агентству представитель экстренных служб столицы.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее сообщалось о четырех жертвах. Позже при разборе завалов были найдены тела еще двух погибших.

В центре Москвы в 800 метрах от Кремля произошел крупный пожар в жилом доме 1914 года постройки по адресу Никитский бульвар, 12. Возгорание произошло ночью.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.

Пожарным удалось ликвидировать огонь удалось в 05:09.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве/ТАСС

В результате пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажом. Бойцам МЧС удалось спасти из горящего дома 42 человека, включая восемь детей. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

В этом доме находятся квартиры Никаса Сафронова, Ингеборги Дапкунайте и других звезд. Дом дореволюционной постройки первоначально предназначался для служащих Московской конторы Государственного банка, а в советское время в нем проживали представители научно-технической и творческой элиты.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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