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Суд арестовал Арашукова-старшего

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, обвиняемого в хищении газа на сумму в 30 миллиардов рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Рауля Арашукова меру пресечения в виде ареста до 30 марта, — зачитала приговор судья.

Напомним, днем ранее в эта же инстанция избрала аналогичную меру пресечения в отношении сына Арашукова-старшего Рауфа.

Во время сегодняшнего заседания обвиняемый отказался признать свою вину, представляющий его интересы адвокат заявил, что «грехи его сына» пытаются списать за счет отца, передает ТАСС.

Я преступником никогда не был, кроме поощрений у меня ничего нет. Все, что прокурор и следователь говорят — все для меня ново. Они сделали из меня преступника, — обозначил свою позицию сам Рауль Арашуков.

Как сообщалось ранее, в четверг оперативники провели обыски в квартире задержанного сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова. Среди прочих вещей там удалось обнаружить слитки золота, коллекцию холодного оружия, а также крупную сумму наличности в иностранной валюте.

Несколькими часами позже появились комментарии ряда публичных лиц, с которыми долгое время общался Арашуков-младший. Так, по поводу своих взаимоотношений с сенатором высказалась Тина Канделаки, а Анастасия Волочкова и вовсе заявила о попытках «познакомиться поближе», неоднократно предпринятых задержанным в прошлом.

Сам Рауф Арашуков уже переведен в СИЗО, где пока содержится в индивидуальной карантинной камере. 

Представитель исполнительной ветви власти Карачаево-Черкесской Республики в ожидании передачи «из дома» уже успел отказаться от местной еды. Об этом он рассказал посетившим его представителям Общественной наблюдательной комиссии.

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