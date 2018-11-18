Слитки золота и сабли: появилось видео обысков у сенатора Арашукова

Правоохранители провели обыски в доме сенатора Рауфа Арашукова, арестованного вчера после задержания в зале заседаний Совета Федерации.

Видео обыска и изъятия дорогих сердцу сенатора вещей опубликовал паблик «Следак шепнул».



На кадрах видно, что сотрудники полиции изъяли у сенатора крупную сумму денег в иностранной валюте, слитки золота и церковные драгоценности, а также разнообразное холодное оружие: сабли, кинжалы и ножи с инкрустированными драгоценными камнями и металлами ножнами.

На имущество Арашукова наложен арест.

В среду, 30 января, Басманный суд столицы вынес решение об аресте сенатора Рауфа Арашукова сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемый в причастности к убийству, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе политик пробудет в СИЗО как минимум до 30 марта.



Перед тем члена Совета Федерации Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний 30 января. В тот же день ему предъявили обвинение сразу по ряду статей.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.