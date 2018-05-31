Арашуков отказался в СИЗО от еды

Находящегося в СИЗО «Лефортово» сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По словам одного из них, Бориса Клина, сенатор был одет в тюремные штаны и тюремную робу темного цвета, ему выдали теплые ботинки, тапочки и ватник синего цвета.

В камере, оборудованной холодильником и телевизором, Арашуков содержится один.

«Он сказал, что чувствует себя нормально, заболеваний у него никаких нет. После того как его доставили в СИЗО, он был осмотрен медиком», — цитирует Клина газета «Известия».

По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, сенатор пока находится в так называемой карантинной камере, где проведет не более десяти дней.

После Арашукова переведут в обычную камеру и выдадут его вещи. В ближайшее время сенатор ждет передачу, так как отказывается от тюремной пищи, сообщает «МК».

«Жду своей еды. Передачки. Буду питаться только своим», — заявил он правозащитникам.

В среду, 30 января, Басманный суд столицы вынес решение об аресте сенатора Рауфа Арашукова сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемый в причастности к убийству, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе политик пробудет в СИЗО как минимум до 30 марта.

Ранее в тот же день члена Совета Федерации Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний. Затем ему предъявили обвинение сразу по ряду статей.

В доме Арашукова прошли обыски. Правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной валюте, слитки золота и церковные драгоценности, а также разнообразное холодное оружие.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.