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Волочкова и Канделаки рассказали о нравах сенатора Арашукова

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После ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о близком знакомстве с ним рассказали многие знаменитости, включая балерину Анастасию Волочкову и журналистку и телеведущую Тину Канделаки. Их «выдали» совместные снимки с Арашуковым в социальных сетях.

«Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом», — заявила Канделаки.

«В силу профессии, что сделала меня видимой частью публичного медиапространства, я знакома с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторов — в том числе и с Кавказа. О возможных противоправных действиях этих людей в прошлом, я, безусловно, не знаю и знать не могу (мне просто неоткуда, да и неинтересно), как и ничего подобного не знала и о Рауфе Арашукове. На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах», — добавила она.

Совсем другие впечатления от сенатора остались у Анастасии Волочковой. Оказалось, что бывшая балерина давно презирала Рауфа Арашукова из-за нежелания сдерживать обещания, но была вынуждена с ним общаться в силу статуса народной артистки Карачаево-Черкесии.

По словам Волочковой, «Рауф всегда кичился деньгами своего папы, приписывая все эти достоинства себе».

«Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти 10 лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты. Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести», — рассказала Волочкова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еще более откровенным оказалось интервью Анастасии Волочковой изданию «Московский комсомолец».

«После концерта он просто-напросто обманул мою команду, заплатив в два раза меньше, чем мы договаривались. После этого он как на голубом глазу стал приглашать меня поехать с ним в местный банный комплекс и познакомиться поближе. Естественно, я отказалась. В начале декабря в лобби дорогого отеля в Барвихе и разговор опять стал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля. К счастью, на улице в машине меня ждал любимый человек, который вовремя пришел на помощь», — призналась она.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации сразу после того, как сенаторы проголосовали за снятие с него неприкосновенности. Рауф Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2016 года и в 31 год стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента.

Ранее «Ридус» в деталях рассказывал о том, за что задержали сенатора Арашукова и его отца — советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутата народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.

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