Суд арестовал Арашукова-младшего

Басманный суд столицы вынес решение об аресте сенатора Рауфа Арашукова сроком на два месяца. Таким образом, обвиняемый в причастности к убийству, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе политик пробудет в СИЗО как минимум до 30 марта, передает «Интерфакс».

Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта, — говорится в решении суда.

В ходе заседания защита Арашукова просила поместить сенатора под домашний арест или назначить залог в размере до 10 миллионов рублей, однако судья отклонила представленные ходатайства.

Как сообщалось ранее, члена Совета Федерации Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний 30 января. В тот же день ему предъявили обвинение сразу по ряду статей.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

По версии следствия, мошеннические действия совершались на протяжении несколько лет. По делу о хищении проводятся обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани, а также других городах.



Примечательно, что незадолго до своего задержания Арашуков-младший пытался покинуть зал заседания Совета Федераций во время доклада генерального прокурора Юрия Чайки, как раз посвященного преступной деятельности сенатора.

По дынным издания «Московский комсомолец», остаться в зале до конца мероприятия Арашукова лично попросила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Напомним, в минувшем году в СМИ фигурировала информация о том, что Рауф Арашуков имеет вид на жительство в ОАЭ. Как выяснилось впоследствии, местные власти завели уголовное дело против российского политика.