События года, которые удивили и потрясли россиян

«Ридус» представляет топ главных политических событий 2018 года.

1. Тяжелым потрясением для России обернулись зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея). Исполком Международного олимпийского комитета принял решение о недопуске российской сборной к соревнованиям в связи с допинговым скандалом. В результате наши атлеты были вынуждены соревноваться на индивидуальной основе под нейтральным флагом.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее. © Joel Marklund/Zuma\TASS

Многие общественные деятели пытались убедить главу государства Владимира Путина в том, что Россия должна бойкотировать Олимпийские игры. Однако президент объявил, что никакого бойкота не будет. Путин отметил, что спортсмены готовятся «к этим стартам на протяжении всей карьеры и для них это очень важно».



2. Зато уже в мае 2018 года России удалось завершить масштабный инженерный проект — строительство Крымского моста.

В торжественной церемонии по случаю открытия переправы принимал участие и российский лидер Владимир Путин. Глава государства промчался по мосту за рулем КамАЗа. Пользователи социальных сетей задались тогда вопросом, а имеет ли Путин право управлять грузовиком.



Пресс-секретарь президента Владимир Песков поспешил развеять эти сомнения, заявив, что водительские права категории С были получены Путиным примерно лет двадцать назад. Надо полагать, глава государства учился управлять большегрузом, когда служил директором ФСБ или же занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ.

Открытие Крымского моста разозлило президента Украины Петра Порошенко. Он назвал переправу «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

3. Не менее ярким событием прошедшего года стали выборы президента России, которые прошли 18 марта. За главный политический пост страны боролись восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), а также Григорий Явлинский («Яблоко»).

Победил на выборах Владимир Путин, получив 76,69% голосов. На втором месте был Павел Грудинин, набрав 11,77% голосов избирателей, а третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручает Владимиру Путину удостоверение главы государства. © Kremlin.ru

Отметим, что в ходе мартовских выборов Путину удалось набрать рекордное количество голосов по сравнению с прошлыми президентскими кампаниями, в которых он принимал участие. Политтехнолог Олег Матвейчев полагает, что причина такого успеха — популярность Путина среди населения как гаранта стабильного развития страны.

Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял. Может быть, кому-то покажется, что страна развивается медленно, но во всяком случае развитие есть, — рассказал ранее Матвейчев «Ридусу».

4. Нельзя обойти стороной и повышение пенсионного возраста, с которым россияне столкнутся в 2019 году. Изначально новый возраст выхода на пенсию должен был составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Однако в телеобращении к нации президент Владимир Путин сказал, что провести пенсионную реформу можно значительно мягче.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал повышение пенсионного возраста единственным способом обеспечить россиянам достойные пенсии.

«На каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, и мы стоим перед необходимостью либо увеличивать налоги на фонд оплаты труда, либо повышать пенсионный возраст», — отметил Греф.

5. Еще 2018 год запомнится очередным «майским указом» главы государства, который определяет цели развития страны на период до 2024 года. Документ направлен на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания российских граждан, повышение их уровня жизни, рост их реальных доходов выше инфляции и снижение вдвое уровня бедности в стране, улучшение жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей ежегодно, а также обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира.

Общероссийский народный фронт обещает проконтролировать, чтобы поручения Путина, обозначенные в «майском указе», действительно выполнялись.

«Новый „суперуказ“ — это решение проблем всей нашей жизни. Мы хотим, чтобы в стране были дороги, чтобы строились детские садики, чтобы строились школы и дети не учились в несколько смен, чтобы были квартиры детям-сиротам. Это все сферы нашей жизни. И чтобы те поручения из указа президента действительно исполнялись, нам нужен общественный контроль», — рассказывала журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

6. В 2018 году российские чиновники отметились и борьбой с интернетом. Кульминацией этой борьбы стала блокировка Роскомнадзором популярного мессенджера Telegram. Официальной причиной стал отказ основателя Telegram Павла Дурова предоставить российским спецслужбам ключи шифрования от переписки пользователей.

Руководитель IT-компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов рассказал «Ридусу», что требование спецслужб РФ вполне соответствует общепринятой мировой практики.

«В большинстве цивилизованных стран всё это уже давно делается. В США есть так называемый „Акт о свободе“ (бывший „Патриотический Акт“), который предписывает всем массовым интернет-сервисам делиться данными со спецслужбами. Есть аналогичные законы в Европе», — утверждает Ашманов.



Политолог Анна Федорова считает, что конфронтация Дурова со спецслужбами — желание основателя Telegram прослыть принципиальным человеком, который ни при каких обстоятельствах не станет делиться чьей-либо приватной информацией:

«Российская аудитория для Telegram не является приоритетной. Это около пяти процентов от общего количества пользователей. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае для Дурова важнее, что о нем будут думать как о принципиальном человеке, который не делится приватной информацией».

7. Одновременно с этим в России наблюдались случаи уголовного преследования граждан по 282-й статье УК. Речь идет о наказании за пресловутые лайки и репосты в Сети. Ситуация приобрела настолько абсурдный характер, что российским властям пришлось частично декрминализировать 282-ю статью.

Еще здесь стоит отметить, что в своем «майском» указе президент Путин обозначил курс на развитие в стране цифровой экономики. Таким образом, значимость интернета в жизни простых россиян будет только расти.

8. Настоящей сенсацией 2018 года стало боестолкновение российских пограничных кораблей с бронированными катерами ВМС Украины в акватории Керченского пролива. В результате украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.

Российская сторона настаивает, что украинские моряки не предупредили пограничные службы РФ о своем следовании через пролив.

«Раньше по проливу проходили фактически безоружные суда, к тому же они просили разрешение у капитана Керченского порта — именно он обладает правом разрешить вход в акваторию Азовского моря. Тогда он им это право дал. На украинский буксир был высажен наш лоцман, и сам проход через пролив осуществлялся под контролем российских пограничных кораблей», — рассказал «Ридусу» военный эксперт Виктор Литовкин.

Сегодня украинские корабли не спрашивали никакого разрешения. Они вторглись в наши территориальные воды, проигнорировав предупредительные сигналы наших пограничников. Ведут себя нагло, дерзко и вызывающе, — заключил Литовкин.

Украинская сторона, напротив, утверждает, что предупреждение якобы было. Помимо этого, официальный Киев обращает внимание на российско-украинский договор от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря. В нем говорится что суда и военные корабли обоих государств пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Отметим, что договор до сих пор является действующим, поскольку ни одной стороной он денонсирован не был.

9. В связи с инцидентом в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в нескольких регионах страны военное положение. В рамках оборонительных мер к границе с Россией были переброшены наиболее боеспособные подразделения ВСУ, а также введен запрет на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

10. Прошедший год, безусловно, запомнится расцветом в РФ добровольчества. Еще в конце 2017 года президент Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца.

Особенно показательной в этой связи стала работа молодых волонтеров на Чемпионате мира по футболу. Ребятам действительно удалось создать гостеприимную и дружелюбную атмосферу.



По мнению заместителя директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Инны Газиевой, Россия действительно накопила достаточно большой волонтерский опыт.



«На форуме волонтеров к нам подходили люди из многих стран мира, в том числе из США и Турции, их очень интересует наш добровольческий опыт. Они были поражены тем, как был организован Чемпионат мира по футболу летом 2018 года», — заявила Газиева.



11. Также 2018 год ознаменовался расколом православной церкви. 15 декабря в Софийском соборе Киева прошел объединенный собор с участием Константинопольского патриарха Варфоломея и президента Петра Порошенко. По итогам собора было объявлено о создании Православной церкви Украины, подконтрольной Константинопольскому патриархату.

Президент Украины Петр Порошенко с назначенным главой ПЦУ митрополитом Епифанием. AP/TASS

Русская православная церковь не захотела признавать новообразованный религиозный институт.

12. И в заключение — несколько слов о прошедшем в России Чемпионате мира по футболу.

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге, что Чемпионат мира 2018 года показался ему одним из лучших мундиалей.

Победа на мундиале досталась сборной Франции. Ей удалось разгромить команду Хорватии счетом 4:2. В церемонии награждения футболистов приняли участие президенты России, Франции и Хорватии: Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович.