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Путин смягчил наказание за первое нарушение статьи об экстремизме

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на частичную декриминализацию 282-й статьи Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства, в том числе и в интернете.

Документ опубликован на сайте Госдумы. Теперь если деяние, описанное в 282-й статье, было совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя, то уголовная ответственность за него заменяется административной. 

Физическим лицам, совершившим преступление впервые, будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, а юрлицам — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности по 282-й статье. Если нарушитель в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то в этом случае он может уже угодить за решетку на срок от двух до пяти лет.

Как сообщал «Ридус», Госдума приняла законопроект в окончательном чтении приняла 19 декабря. Ожидается, что открытые уголовные дела за лайки и репосты вскоре будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.

Ранее «Ридус» на примерах рассказывал, как не угодить в тюрьму за лайки и репосты.

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