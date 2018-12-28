Путин смягчил наказание за первое нарушение статьи об экстремизме
- 28 декабря 2018, 03:26
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на частичную декриминализацию 282-й статьи Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства, в том числе и в интернете.
Документ опубликован на сайте Госдумы. Теперь если деяние, описанное в 282-й статье, было совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя, то уголовная ответственность за него заменяется административной.
Физическим лицам, совершившим преступление впервые, будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, а юрлицам — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности по 282-й статье. Если нарушитель в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то в этом случае он может уже угодить за решетку на срок от двух до пяти лет.
Как сообщал «Ридус», Госдума приняла законопроект в окончательном чтении приняла 19 декабря. Ожидается, что открытые уголовные дела за лайки и репосты вскоре будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.
Ранее «Ридус» на примерах рассказывал, как не угодить в тюрьму за лайки и репосты.
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