Запрет на въезд мужчин из России на Украину стал бессрочным

Власти Украины оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России, несмотря на окончание срока действия военного положения в ряде областей страны.

«Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении]. В зоне повышенного внимания пограничников — граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.



Когда запрет на въезд мужчин из России на Украину будет снят — пока неизвестно.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу.

В рамках оборонительных мер на время военного положение власти Украины перебросили к границе с Россией наиболее боеспособные подразделения, а также ввели запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Само военное положение формально прекратило свое действие 26 декабря.