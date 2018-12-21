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Порошенко перебросил к границе с Россией украинских штурмовиков

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© Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко объявил о своем решении перебросить подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Житомира к побережью Азовского моря.

«Мы вводили военное положение для того, чтобы гораздо большую цену агрессор заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства. Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессор», — цитирует пресс-служба главы государства его выступление перед военными в Донецкой области.

Также Порошенко сообщил об успешном испытании противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». «Могу сейчас уже сообщить, что цель была поражена на расстоянии 280 км», — сказал он.

В начале декабря Киев уже заявлял о передислокации подразделений украинских войск на границу с Россией, а также об усилении противовоздушной обороны. На Украине начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России.

В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным. В Вашингтоне пригрозили Москве усилить свое военное присутствие в Черном море.

Ранее «Ридус» сообщал о требовании большой группы сенаторов США начать морскую операцию «Свободная навигация» в Черном море, а также о подготовке Киевом новой провокации против России.

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