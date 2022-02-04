Российские военные уничтожили главаря чеченских боевиков в Сирии

В ходе недавней спецоперации ВКС РФ в Идлибе был ликвидирован последний крупный чеченский террорист, остававшийся в Сирии. Это главарь запрещенной в России чеченской террористической группировки «Джунуд аш-Шам» Муслим Шишани (Мурад Маргошвили).

Он был уничтожен в результате двух точечных авиаударов по месту проведения сходки боевиков возглавляемого им бандформирования.

О гибели Муслима Шишани свидетельствуют радиоперехваты и агентурные данные разведки САР, сообщает «Русская весна».

На опубликованных кадрах видно, как из здания выбегают выжившие члены банды, что косвенно подтверждает факт проведения сходки боевиков.

Ранее об уничтожении лидера чеченских террористов сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как пишет издание, российские военные уже ликвидировали всех видных главарей террористических группировок, оказывавших поддержку бандподполью на Кавказе.

Напомним, 3 февраля президент США Джо Байден сообщил о ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Позднее стало известно, что в ходе этой спецоперации американских военных погибли по меньшей мере трое гражданских лиц.

