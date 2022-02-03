Пентагон сообщил о гибели гражданских лиц при ликвидации лидера ИГ*

В ходе спецоперации США по ликвидации на северо-западе Сирии главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши погибли по меньшей мере трое гражданских лиц.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, у военных есть данные о том, что лидер террористов погиб при взрыве, который он устроил сам.

«Мы знаем, что на третьем этаже вместе с ним были три человека, которые также были убиты. Это его жена и двое детей», -уточнил Кирби.

Он заверил, что американские военные стремились избежать жертв среди мирного населения и с этой целью эвакуировали из дома 10 человек.

Кирби добавил, что на втором этаже участники операции вступили в перестрелку с заместителем аль-Курейши. В результате боевик был ликвидирован, а вместе с ним, возможно, погибла и его супруга.

В Пентагоне считают, что ответственность за гибель мирных граждан в ходе операции лежит на террористах, а не на американских военных.

Ранее о ликвидации лидера ИГ* сообщил президент США Джо Байден. Он уточнил, что никто из участников операции не пострадал.

* ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

