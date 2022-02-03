Президент США сообщил о ликвидации лидера ИГ*

Лидер запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши был ликвидирован американскими военными, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, спецоперация была проведена на севере Сирии. Из ее участников никто не пострадал, уточнил глава Белого дома.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии», — говорится в заявлении Байдена.

Он добавил, что эта операция была направлена на защиту американского народа и союзников США, а также на укрепление безопасности в мире.

* ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

