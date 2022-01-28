Актриса Ильяшенко призвала выгнать Арефьева из Госдумы за «бред» о COVID-19

Актриса Лукерья Ильяшенко предлагает выгнать депутата от КПРФ Николая Арефьева из Госдумы за его высказывания о пандемии коронавируса (COVID-19).

Арефьев, напомним, не раз заявлял, что «пандемию намеренно раздувают ВОЗ и миллиардер Билл Гейтс». Ильяшенко назвала слова депутата «бредом». По ее мнению, подобное поведение недопустимо, а потому Николая Арефьева следует выгнать из нижней палаты парламента.

«Подобные высказывания на уровне сплетен и слухов недостойны человека, занимающего депутатское кресло», — полагает актриса.

Скорее всего, народный избранник использует тему COVID-19 лишь для того, чтобы «засветиться» в СМИ, отметил ранее доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.

«Новый штамм коронавируса „омикрон“ продолжает оставаться в топе новостей, а плеяда эгоистичных псевдоэкспертов — следовать за вирусом в угоду своему желанию заработать либо денег, либо славы. В идеале — и того и другого, конечно», — указал ученый.

С резкой критикой в адрес антипрививочников и коронаскептиков также выступили директор Центра стратегического планирования социолог Виктор Потуремский, журналист Ирада Зейналова и депутат Госдумы Мария Бутина.

Потуремский сказал, что знаменитости, дурно высказывающиеся о вакцинации против коронавируса, являются самыми настоящими преступниками. Зейналова призвала россиян не доверять «псевдоврачам и лжеакадемикам» в вопросах лечения COVID-19, а Мария Бутина сообщила, что в «головушках» антипрививочников засел некий «волшебник на голубом вертолете — единственный защитник от заражения».