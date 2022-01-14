Социолог Потуремский раскритиковал знаменитостей, выступающих против вакцин

Знаменитости, которые не имеют медицинского образования, но при этом позволяют себе высказываться о вакцинации от коронавируса в негативном ключе, являются, по сути, преступниками. Такое мнение выразил генеральный директор Центра стратегического планирования социолог Виктор Потуремский.

«Когда высказываются люди, не имеющие специальной подготовки, образования и современных знаний об иммунологии, медицине — это, на мой взгляд, странно, если не сказать преступно. Я понимаю, что медийное, иногда даже политическое продвижение на этой теме может выглядеть заманчиво для некоторых персон. Но давайте четко зафиксируем, что это недопустимо», — заявил он.

Социолог обратил внимание, что даже в медицинском сообществе комментировать тему вакцинации могут только врачи, имеющие «специальные знания по этой теме».

Напомним, что против вакцинации выступали музыкант Юрий Лоза, обвинивший привитых россиян в слабоумии, и актриса Мария Шукшина, чей YouTube-аккаунт руководству сервиса пришлось заблокировать за поток фейков о коронавирусе.