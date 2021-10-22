Бутина: в головах «антиваксеров» живет «волшебник на голубом вертолете»

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала россиян, которые не хотят делать прививку против коронавируса, «безумными авантюристами, играющими со смертью». По мнению Бутиной, в «головушках» таких россиян «засел» некий «волшебник на голубом вертолете — единственный защитник от заражения».

«Нет волшебника на голубом вертолете. Коронавирус не щадит никого. Агитировать против прививки — все равно, что толкать ближнего бросаться на пути перед громадным тяжеловесным поездом. Жизнь — бесценна, берегите её, прививайтесь», — заявила парламентарий.

Коллега Бутиной по нижней палате Михаил Киселев обратил внимание, что от прививки «точно не будет хуже», а вот от последствий коронавируса можно запросто оказаться в лодке Харона.

Я в группе риска. У меня слабые лёгкие. Перед тем, как сделать прививку, я проконсультировался с фармацевтами и уважаемыми врачами. Они сказали, что от прививки тебе точно не будет хуже… Выбрал из двух зол меньшее. Общаюсь каждый день с десятками, а то и с сотнями людей. Но зараза эта меня не настигла, — подчеркнул Киселев.

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина в свою очередь поблагодарила российских ученых за прививку, которая, как уверяет политик, её бережет.

«Все мои родные тоже привились, это первый способ защитить себя», — утверждает Оглоблина.



Опыт применения российской вакцины «Спутник V» убедительно доказывает, что «процент заболевших после прививки весьма небольшой, но при этом серьезно снижается риск умереть в результате заражения вирусом», отметила депутат Госдумы Ольга Амельченкова.

«Есть два способа победить COVID-19 — вакцинироваться или переболеть. Но из тех, кто предпочитает переболеть, выживут, к сожалению, не все», — заключила она.

Ранее глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ иностранным агентом) Анастасия Васильева обвинила так называемых «антиваксеров» в росте заболеваемости коронавирусом. К ее мнению присоединились актеры Вячеслав Манучаров и Игорь Скрипко. Последний пожаловался, что из-за «антипрививочников» он вынужден сидеть дома, а не лицедействовать на сцене любимого театра.