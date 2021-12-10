Зейналова призвала не доверять «средневековым» целителям в лечении COVID-19

Журналист Ирада Зейналова призвала россиян не верить «псевдоврачам и лжеакадемикам» в вопросах лечения коронавируса (COVID-19).

Как можно, в принципе, в XXI веке придумывать какие-то, ну вы помните, там была «кремлевская таблетка», там я не знаю, «красная ртуть», и все это должно было лечить от всех заболеваний и давать вечную жизнь. Но все же тогда еще поняли, что это ерунда. Зачем же сейчас возвращаться к вот этому средневековью? — заявила Зейналова в интервью «Ридусу».

Характерный пример — один из таких адептов — член лженаучной организации Российская академия естественных наук Игорь Гундаров, изучающий ковид, опираясь на информацию из соцсетей, слухи из чатов и слова друзей.

«Вот состояние страха, тоски, безысходности, „все пропало“ резко уменьшает иммунные возможности организма. И, наоборот, социальный оптимизм, уверенность — ну и ерунда, почихает и все пройдет — увеличивает защиту», — сказал он, добавив, что сам пациентов с коронавирусом не лечил и вообще уже долгие годы не практиковал как врач.

Охотно делятся «полезными» советами и актеры. Станислав Садальский рекомендует поверить исключительно в силу чеснока и именно им лечиться от коронавируса. Правда, артист признается, что сам лечился от коронавируса таблетками по назначению врача.

Зейналова также отметила, что в зарубежной прессе регулярно появляются статьи о смерти различных телепроповедников, которые пытались лечить себя различными нетрадиционными методами. «Какой-то очередной Евангелический теле-проповедник что-то снова там отрицал, привязывал себе, там я не знаю, селедку к пяткам в Америке. Сам себя лечил какими-то там удивительными таблетками. Помер. Такие статьи у них каждый день. Эти люди не могут спасти себя, почему мы должны их слушать?» – заключила она.

Ирада Зейналова со своей стороны уверена, что сегодня в России сложилось «полноценное медицинское сообщество», мнению которого можно доверять без опаски.

«Есть большая медицина, которая тратит годы на выращивание этих специалистов и на сертификацию этих специалистов», — сказала журналист.

По словам Зейналовой, в зарубежной прессе регулярно появляются сообщения о смерти «различных телепроповедников, которые пытались лечить себя от коронавируса различными нетрадиционными методами».

«Какой-то очередной евангелический телепроповедник что-то снова там отрицал, привязывал себе, там я не знаю, селедку к пяткам в Америке. Сам себя лечил какими-то там удивительными таблетками. Помер» — заключила Ирада Зейналова.

Напомним, что по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом превысило 9,7 млн человек, более 277 тыс. умерли. На фоне продолжающейся «инфодемии» врачи, имеющие реальный опыт лечения пациентов с коронавирусом, призывают не заниматься самолечением, при симптомах заболевания минимизировать контакты и немедленно обратиться к специалистам.

