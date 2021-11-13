В США назвали российское оружие, способное уничтожить американские города

Россия сможет «уничтожить все города» на побережье США при помощи беспилотного подводного аппарата «Посейдон», заявил обозреватель американского издания 19Fortyfive Брент Иствуд.

По его словам, это самый опасный дрон, разрабатываемый в России.

«Его планируют поставить в армию в 2027 году. Хотя оружие проектируется всего лишь несколько лет, оно вселяет ужас», — отметил журналист.

Он рассказал, что запускаемый с подводной лодки «Посейдон» оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, благодаря чему не нужно будет беспокоиться о расходе топлива. Автор публикации подчеркнул, что данный аппарат обладает неограниченным радиусом действия и сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику, а также поражать прибрежные американские города.

«Посейдон» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, Иствуд обратил внимание, что этот беспилотник будет гораздо сложнее уничтожить, нежели пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.

Как отмечает «РЕН ТВ», всего Северный флот РФ может получить 16 таких торпед.

Ранее другое американское издание сообщило, что носителями ядерных торпед «Посейдон» станут атомные подводные лодки специального назначения «Хабаровск» и «Белгород».

«Ридус» также писал о том, что в конце августа 2020 года российский флот устроил настоящий переполох у побережья Соединенных Штатов. Сначала боевые корабли распугали американских рыбаков. Затем Пентагон сообщил о всплывшей у Аляски субмарине. Ею оказался ракетный крейсер «Омск».