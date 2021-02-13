Американское издание назвало ВМФ России реальной угрозой для НАТО

У стран НАТО должны вызывать беспокойство возможности Военно-морского флота (ВМФ) России, которые демонстрируют высокий уровень развития общего военного потенциала страны, пишет The Diplomat.

Как отмечает это американское издание, Россия сильна своими морскими традициями, а ее подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы.

Отмечается также, что благодаря реформам в области модернизации и финансирования военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года. Переход к высокотехнологичным вооружениям существенно сказался и на состоянии Военно-морского флота.

The Diplomat обращает особое внимание на то, что «возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав».

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Издание подчеркивает, что Россия сосредотачивает свое внимание не только на разработке ультрасовременных подводных лодок, но и на новых нишевых возможностях. Особо выделяются атомные субмарины проектов «Ясень» и «Борей», первые из которых оснастят крылатыми ракетами «Калибр», а вторые — межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава-30». Кроме того, АПЛ специального назначения «Хабаровск» и «Белгород» станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

В конце августа 2020 года российский флот устроил настоящий переполох у побережья Соединенных Штатов. Сначала боевые корабли распугали американских рыбаков. Затем Пентагон сообщил о всплывшей у Аляски субмарине. Ею оказался ракетный крейсер «Омск».

