США заявили о всплывшей у Аляски подлодке РФ

Подводная лодка всплыла 28 августа вблизи побережья Аляски во время российских военно-морских учений. Пока причины всплытия неизвестны, заявили американские военные. По словам представителя Северного командования ВС США Билла Льюиса, за субмариной внимательно следят, и готовы в случае необходимости оказать помощь.

«Мы не получали никаких запросов о помощи от ВМФ России или других стран в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — цитирует AP слова Льюиса.

Он отказался предоставить дополнительную информацию о подводной лодке, в том числе о том, насколько далеко она находится от Аляски. Известно лишь, что субмарина всплыла в международных водах.

«Мы внимательно следим за интересующими нас судами, включая иностранные военно-морские корабли в зоне нашей ответственности», — заявил Льюис, отметив, что вблизи Аляски в международных водах далеко за пределами территориального зоны США сейчас проводятся военные учения российского флота.

Буквально накануне Береговая охрана США заявила, что присутствие российских военных кораблей в Беринговом море у побережья Аляски переполошило американских рыболовов. Среди них, по словам рыбаков, могли быть и подлодки.

Ранее Минобороны России показало видеозапись совместных ракетных стрельб крейсера «Варяг» и атомной подлодки «Омск» в Беринговом море. Они прошли в рамках тактических учений Тихоокеанского флота.